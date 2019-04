POL-OH: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Tuning" und "Poser"-Szene: Bilanz des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Tuning" und "Poser"-Szene: Bilanz des Polizeipräsidiums Osthessen

FULDA / KÜNZELL / PETERSBERG. Wer unzulässige Veränderungen an seinem Fahrzeug vornimmt, stellt nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dar, sondern beeinträchtigt auch verstärkt die Umwelt. Denn: Nicht jedes Tuning- oder Zubehörprodukt kann bedenkenlos gekauft und für eine Fahrzeugumrüstung eingesetzt werden.

Die Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Osthessen führte daher am vergangen Donnerstag (25.04.) im Stadtgebiet von Fulda sowie in den Gemeinden Petersberg und Künzell Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuninig" und "Poser"-Szene - unter Beteiligung eines Sachverständigen - durch.

Innerhalb von rund vier Stunden kontrollierten die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes insgesamt 31 Fahrzeuge und 35 Personen. Dabei stellten die Polizisten in elf Fällen technische Manipulationen oder Mängel fest. In fünf Fällen wurde sogar die Weiterfahrt untersagt, da die Betriebserlaubnis durch An- oder Umbauten an den Fahrzeugen erloschen war. So auch bei einem Honda Civic. Zwar konnte der Fahrzeugführer bei seiner Kontrolle eine Vielzahl an Eintragungen für seinen Pkw vorweisen, diese stimmten jedoch nicht mit den tatsächlich eingebauten Teilen überein. Eine erloschene Betriebserlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige waren die Folge. Insgesamt sprachen die Einsatzkräfte bei ihren Kontrollen 19 Verwarnungen aus. In zehn Fällen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

"Ziel unserer Kontrollen war es jedoch nicht nur Verstöße zu ahnden, sondern die Fahrzeugführer auch hinsichtlich der bestehenden Gefahren und Risiken, die beispielsweise durch nicht zugelassene Fahrzeugteile oder technische Mängel, aber auch durch überhöhte Geschwindigkeit, entstehen können, zu sensibilisieren", erklärt Pressesprecher Dominik Möller und fügt an: "Unser Bestreben ist es, in Gesprächen mit den Fahrzeugführern ein Gefahrenbewusstsein zu wecken und damit nachhaltig die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, aber auch die Lärmbelästigung durch unzulässige Fahrzeugveränderungen zu reduzieren."

Hierzu wird das Polizeipräsidium Osthessen auch in den kommenden Wochen weitere Verkehrskontrollen durchführen.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

