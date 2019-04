Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen, Einbruch in Büro, Werkzeuge entwendet, Kamera entwendet,

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 29.04.2019

Kennzeichen gestohlen Schlitz/Hutzdorf - Von einem beigen VW/Bus stahlen unbekannte Täter zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 14:40 Uhr im Schlitzer Stadtteil Hutzdorf die beiden Saison-Kennzeichen HEF-S 286 (04-10). Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Mühlstraße. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Büro Lauterbach - In die Büroräume eines Lebensmittelgroßhandels brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 19:30 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, in der Gartenstraße ein. Durch eine Eingangstür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in die Räume und entwendeten mehrere Handys. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Werkzeuge entwendet Schotten - Auf einem Firmengelände in der Frankfurter Straße im Schottener Stadtteil Rainrod brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 6:30 Uhr, eine Werkstatt, einen Container sowie einen Lagerraum auf. Die Einbrecher entwendeten anschließend Werkzeuge und Maschinen im Wert von circa 10.000 Euro. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kamera entwendet Lauterbach - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten Unbekannte am 19.4., zwischen 11:30 Uhr 13 Uhr, vor einer Bäckerei in der Umgehungsstraße aus einem Tankrucksack eine Kamera. Der Rucksack war einem grünen Motorrad montiert. Der Fotoapparat hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Reifendiebstahl Lauterbach - Unbekannte Diebe entwendeten zwischen Samstagmittag (27.4.) und dem heutigen Montagmorgen (29.4.) von dem Gelände eines Autohauses in der Fritz-Abel-Allee von zwei 1er-BMW die Reifen. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

