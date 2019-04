Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen - Smartphone aus Tasche entwendet

Fulda (ots)

Fahrrad gestohlen

FULDA. Am Mittwochmittag (24.04.), in der Zeit von 12 Uhr bis 12:15 Uhr, entwendeten Unbekannte im Justus-Schneider-Weg ein Fahrrad im Wert von rund 400 Euro. Das Rad war vom Eigentümer im Tatzeitraum vor der Einfahrt zum dortigen Wertstoffhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Smartphone aus Tasche entwendet

KÜNZELL. In einer Therme im Harbacher Weg kam es am Dienstag (23.04.), in der Zeit von 11:30 Uhr bis 18:30 Uhr, durch Unbekannte zum Diebstahl eines Mobiltelefons der Marke "Huawei P8 lite". Dabei stahlen die unbekannten Täter das Smartphone aus einer im Bereich der Liegen abgestellten Tasche und entfernten sich unerkannt. Erst beim Verlassen der Therme am Abend stellte die Geschädigte den Diebstahl fest.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt! - Nutzen Sie vorhandene Schließvorrichtungen! - Lassen Sie ihre Wertgegenstände weitestgehend ganz zu Hause!

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

