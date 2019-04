Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmeldung: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Fulda (ots)

Medieninformation vom 30.04.2019

Warnmeldung: Falsche Polizeibeamte am Telefon Region - In den letzten Tagen versuchten zum wiederholten Mal unbekannte Betrüger mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" im Raum Osthessen an das Hab und Gut von meist älteren Menschen zu gelangen. Bei rund ein Dutzend Senioren gaukelten die angeblichen "Polizisten" am Telefon vor, dass sie in das Visier von Einbrechern geraten wären und wurden nach ihren Vermögensverhältnissen ausgefragt. Doch in allen Fällen, die der Polizei gemeldet wurden, waren die Opfer wachsam und fielen nicht auf die Betrüger herein. Ihre Polizei rät: - Geben Sie keine Details zu ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis - Gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen - Informieren Sie die Polizei - Wertvolle Tipps erhalten Sie im Internet unter: www.auf-zack.de

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

