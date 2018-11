POL-SO: Soest - Allerheiligenkirmes-Unruhiges Wochenende

Soest (ots) - Am Wochenende der 681. Allerheiligenkirmes hatten die Einsatzkräfte zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Insbesondere in den späten Abendstunden und frühen Morgenstunden kam es in den Fest- und Partyzelten, oftmals unter Alkoholeinfluss, zu Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden 18 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und sechs Anzeigen wegen Diebstahls, davon vier wegen Taschendiebstahls, erstattet. Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurden am Soester Bahnhof fünf weibliche Jugendlichen von zwei jungen Männern belästigt und dabei auch unsittlich berührt. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Rahmen der Fahndung ermittelt und kurzfristig festgenommen. Es handelte sich um zwei Marokkanische Asylbewerber im Alter von 17 und 18 Jahren aus der zentralen Unterkunft in Möhnesee-Echtrop. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet. Außerdem wurden 10 Personen in Gewahrsam genommen und 30 Platzverweise ausgesprochen. Damit lag die 681. Allerheiligenkirmes aus polizeilicher Sicht im "normalen Durchschnitt" der letzten Jahre. Nach einem relativ ruhigen Auftakt wurde es am Freitag und Samstagabend, wie auch schon in den Vorjahren, turbulenter. (fm)

