POL-SO: Wochenendmeldung Kreis Soest

Soest (ots) - Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 11. November 2018

Soest - Einbruch in TOOM-Gertränkemarkt Unbekannte Täter verschafften sich in den frühen Samstagmorgenstunden vermutlich mittels Nachschlüssel Zugang zum Markt und dem im Markt befindlichen Tresor. Aus diesem entwendeten der/die Täter eine größere Menge Bargeld. Erst bei der routinemäßigen Überprüfung der Geldbestände im Tresor am Samstagvormittag wurde der Fehlbestand bemerkt und seitens der Marktleitung Anzeige erstattet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (DD)

Soest - Einbruch in Kirmesstand Unbekannte Täter öffneten in den frühen Samstagmorgenstunden den Zeltverkaufsstand der Kirmes und entwendeten dort gelagerte Lederartikel. Der am Samstagmorgen eintreffende Standinhaber fand einen durchwühlten Verkaufsstand vor und konnte bisher keine genauen Angaben zu den entwendeten Lederwaren machen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (DD)

Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden Im Rahmen eines verkehrsbedingten Rückstaus mussten am späten Freitagnachmittag zwei PKW-Führer, welche die Arnsberger Straße in Fahrtrichtung Soest befuhren, ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende, 49jährige Soester Fahrzeugführer erkannt dies zu spät und fuhr mit seinem Klein-LKW auf die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf. Die Aufprallgeschwindigkeit führte dazu, dass sich die beiden bereits stehenden Fahrzeuge aufeinander schoben. Durch den Aufprall wurden der hintere 22jährige PKW-Führer aus Köln und die davor befindliche 56jährige Fahrzeugführerin aus Rüthen leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der 22jährige Soester Beifahrer des vom Aufprall des LKW indirekt getroffenen Fahrzeugs war schwerverletzt und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Im Anschluss erfolgte die stationäre Aufnahme. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird durch die aufnehmenden Beamten auf über 11.000 Euro beziffert. (DD)

Rüthen - Umweltdelikt Bei dem Versuch im Bereich der Fischteiche am Kitelbachweg illegal Holzpaletten zu entsorgen, wurde 38jährige Täter durch einen Passanten gesehen. Dieser informierte die Polizei, welche den Täter aufforderte, sein illegal abgeladenes Holz wieder aufzuladen. Als dieser nach dem Aufladen die Tatörtlichkeit wieder verlassen wollte, rutschte der Täter mit seinem Fahrzeug in eine angrenzende Wiese und touchierte einen Weidezaun. Anschließend musste er mittels hinzukommenden Traktors geborgen werden. Gegen den aus Büren stammenden Täter wurde Anzeige erstattet. (DD)

Wickede/Ruhr - Einbruch in Wohnhaus Als der Hauseigentümer mit seiner Familie am Samstagabend zu seinem Haus an der Hauptstraße in Wickede zurückkehrte, bemerkte er nach Passieren der Hauseingangstür herumliegendes Wohnungsinterieur. Als er daraufhin die Zimmer seines Hauses betrat, bemerkte er offenstehende Fenster und bei Nachschau im Kellerbereich ein aufgehebeltes Kellerfenster. Bei der Überprüfung der im Haus gelagerten Wertsachen wurde der Verlust einer größeren Menge Bargeld festgestellt. Der Hauseigentümer informierte die Polizei. Der Tatort wurde durch die Beamten aufgenommen und Anzeige erstattet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (DD)

Möhnesee-Völlinghausen - Brand eines Holzhauses Am Samstagnachmittag wird durch den zurückkehrenden Mieter eines Holzhauses der Straße "Am Heidberg" eine starke Qualm- und Hitzeentwicklung in seinem gemieteten Gebäude festgestellt. Er verlässt daraufhin sofort das Haus und wartet mit seinem Nachbarn das Eintreffen der Feuerwehr ab. Diese löscht den Brand und informiert, aufgrund des erheblichen Gebäudeschadens die Polizei. Da die bisherige Brandursache ist bisher ungeklärt, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Bei dem Brand blieben alle Beteiligten unverletzt. (DD)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell