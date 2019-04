Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegelglas entwendet, Sachbeschädigung am Lehrbauhof

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 30.04.2019

Außenspiegelglas entwendet Lauterbach - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (26.4.), 17:30 Uhr und Sonntag (28.4.), 6 Uhr, in der Straße "An der Münz" die Gläser der beiden Außenspiegel von einem schwarzen BMW. Sie bauten die Spiegelgläser aus und nahmen diese mit. Über die Höhe des Schadens, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Sachbeschädigung am Lehrbauhof Lauterbach - Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter auf dem Gelände des Lehrbauhofes in Lauterbach einen Briefkasten, eine Außenleuchte sowie einen Absperrpoller. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (26.4.), 13 Uhr und Montag (29.4.), 6:30 Uhr. Da am Tatort zerbrochene Schnapsflaschen gefunden wurden, könnten die Randalierer aus einem Trinkgelage heraus die Gegenstände zerstört haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

