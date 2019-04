Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl gescheitert

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl gescheitert

FULDA. In der Zeit von Samstag (27.04.) bis Montag (29.04.) machten sich Unbekannte in der Pfandhausstraße an einem Roller der Marke "Derbi" zu schaffen. Nachdem die Täter das Lenkradschloss gewaltsam überwinden konnten, ließen sie aus unbekannten Gründen von einem weiteren Vorgehen ab. Die verursachte Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell