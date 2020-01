Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Hoher Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Belm (ots)

Auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes an der Weberstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstagnachmittag einen Renault Twingo. Der oder die Unbekannte stieß zwischen 15.15 und 16.15 Uhr gegen den schwarzen Kleinwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Belm ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05406/807790 entgegen.

