Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen (Bramsche) - Einbruch in Verbrauchermarkt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20.15 Uhr und 06.05 Uhr, wurde in einen Verbrauchermarkt in der Bramscher Straße eingebrochen. Der oder die Täter flüchteten ohne Beute. Es wird um Hinweise zu Tätern oder Fahrzeugen gebeten. Diese nimmt die Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439 9690 entgegen.

