Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg, OT Wehren. Gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen...

Lippe (ots)

... haben ein Jugendlicher (15 Jahre alt) und ein junger Mann (20 Jahre alt) aus Horn-Bad Meinberg am Dienstagabend auf der B1. Gegen 18:50 Uhr erreichten die Polizei erste Hinweise darauf, dass sich Personen auf der Fußgängerbrücke "Schnitterberg" aufhalten sollen, die Gegenstände auf Fahrzeuge werfen und mittels hellem Licht Fahrzeugführer auf der B1 blenden. Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen in einem Waldstück nahe der Brücke ermitteln und nahmen sie mit zur Wache, da sie keine Ausweispapiere mit sich führten. Beide hatten leuchtstarke Taschenlampen bei sich, einer hatte noch einen Stein in seiner Hosentasche. Insgesamt meldeten sich drei Fahrzeugführer, deren Fahrzeuge durch Steine beschädigt wurden. Das Verkehrskommissariat bittet darum, dass sich weitere geschädigte Fahrzeugführer unter der Rufnummer 05231/6090 melden mögen.

