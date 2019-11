Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Werkzeug aus Lkw gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Der weiße Peugeot Boxer stand in einer Parkbaucht an der Straße "Am Lauterkamp" in Uedding, als sich Diebe in der vergangenen Nacht am hinteren Türschloss zu schaffen machten.

Es muss zwischen gestern, 23 Uhr und heute Morgen, 09.50 Uhr gewesen sein, als sie das Schloss aufbrachen, sich in den Laderaum begaben und von dort vor allem eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen stahlen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

