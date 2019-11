Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl eines VW Touran

Mönchengladbach (ots)

Erst war es die Jacke mitsamt Schlüssel, dann das Auto. So bestahlen Diebe gestern einen 45-jährigen Bonner in Rheindahlen.

Er hatte die Jacke gegen 14.30 Uhr in den Umkleideraum einer Firma am Hamburgring gehangen und war dann bis 18.45 Uhr weiter seiner Arbeit nachgegangen. Als er zum Feierabend in den Umkleideraum zurückkehrte, war die Jacke verschwunden. Eilig lief er in das Parkhaus, in dem sein VW Touran eigentlich abgestellt war. Hier stellte er den Diebstahl fest. Der VW ist blau und hat Kennzeichen mit Bonner Städtekennung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

