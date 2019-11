Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weiterer Einbruch am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Neben den gestern gemeldeten Wohnungseinbrüchen, ist es am Wochenende zu einer weiteren versuchten Tat gekommen.

An der Denhardstraße in Wickrath überwanden die Einbrecher zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 19.45 Uhr zunächst einen Zaun, um auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses zu kommen. Von hier auf die Terrasse gelangt, versuchten sie, die Terrassentür zur Wohnung aufzuhebeln. Dabei sprang zwar die äußere Scheibe der Doppelverglasung, das Aufhebeln jedoch blieb ohne Erfolg. Sie flüchteten, ohne in das Haus gelangt zu sein, in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

