POL-WES: Wesel - Rollerfahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 02:42 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kreuzung Kaiserring / Friedrichstraße / Schermbecker Landstraße. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Wesel befuhr in Begleitung seiner 30-jährigen Ehefrau den Kaiserring und beabsichtigte bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage die Kreuzung in Fahrtrichtung Bahnhof zu überqueren. Hierbei wurde er von einem unbekannten Motorrollerfahrer, der aus Richtung Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße fuhr, angefahren. Durch den Zusammenprall stürzten der 31-jährige Fahrradfahrer und der Motorrollerfahrer zu Boden. Der Rollerfahrer rappelte sich wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle. Der 31-Jährige Fahrradfahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der flüchtige Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, roter Pullover, vermutlich hellbeiger Helm mit schwarzen Streifen. Bei dem Motorroller soll es sich um ein modernes, dunkles Fahrzeug gehandelt haben, der vom Fahrzeugtyp einer Vespa ähneln soll. An der Unfallstelle vorgefundene Teile des Motorrollers wurden sichergestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 107-1622.

