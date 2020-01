Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drogenschmuggler auf der A1 festgenommen

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Den richtigen Riecher bewies die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei bei einer Kontrolle am Samstagvormittag auf der A1. Sie hielt gegen 10.15 Uhr in Höhe der Abfahrt Osnabrück-Hafen einen in Richtung Norden fahrenden Kleinwagen der Marke Peugeot an und entdeckte im Kofferraum sechs große Tüten mit insgesamt etwa 13,7 Kilogramm Marihuana. Der Fahrer, ein 26-jähriger Niederländer, wurde daraufhin festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Der folgte dem Antrag und schickte den Drogenschmuggler schließlich in die Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell