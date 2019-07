Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroradfahrer bei Sturz verletzt

Lichtenau (ots)

(mb) Auf der Hauptstraße ist am Sonntag ein Pedelec-Fahrer (53) bei einem Sturz verletzt worden.

Der Mann fuhr hinter einer 13-jährigen Radlerin auf dem rechten Geh-/Radweg in Richtung Paderborn. Kurz vor der Einmündung Blankenroder Straße lenkten die Radler auf die Straße, um nach links abzubiegen. Dabei geriet der 53-Jährige mit dem Vorderrad an das Hinterrad des Mädchenfahrrads und stürzte. Er zog sich Verletzungen am Kopf zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

