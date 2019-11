Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Joggerin von Hund gebissen

Nach einem Terrier und seinem Frauchen sucht seit Freitag die Biberacher Polizei.

Ulm (ots)

Eine 53-Jährige berichtete später der Polizei, dass sie gegen 11.15 Uhr beim Laufen war. Auf dem Fußweg zwischen Ummendorf und Biberach, nahe dem Bahnhalt, begegnete ihr eine Frau mit Hund. Den Hund hatte sie zwar an der Leine, jedoch so locker, dass er großen Auslauf hatte. Der schwarzgrau melierte Terrier habe die Joggerin daraufhin angefallen, berichtete sie der Polizei. Er habe sie in das Bein gebissen. Die 20-Jährige, die mit dem Hund unterwegs war, habe nicht geholfen. Vielmehr habe sie unwirsch reagiert und sich geweigert, ihren Namen zu nennen. Die 53-Jährige musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Derweil suchte die Polizei nach der 20-Jährigen, die etwa 1,65 m groß sei, schwarze, glatte, halblange Haare habe und eine dunkle Jacke getragen habe. Die Polizei (Hinweistelefon: 07351/4470), ermittelt jetzt, um herauszufinden, wem der Terrier gehört.

