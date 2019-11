Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunkenen niedergeschlagen

Ein feiger Angriff in Biberach wurde der Polizei am Samstag gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich ein 21-Jähriger gegen 1 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rollinstraße auf. Zu dieser Zeit war er stark betrunken, so die Vermutung der Polizei. Immerhin zeigte ein Alkoholtest später einen Wert von fast zwei Promille. In diesem Zustand war er ein leichtes Opfer für eine Gruppe Rabiater. Die sollen ihn zunächst provoziert, danach niedergeschlagen und verletzt haben. Dann flüchteten die Angreifer. Die Polizei sucht jetzt nach den Unbekannten und hofft auf Hinweise (Hinweistelefon: 07351/4470).

