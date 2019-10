Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lkw verliert Bauschutt ++ mit nichtzugelassenem Quad unterwegs ++ Hund an Leine überfahren - Senior mit Pkw VW Passat fährt weiter - Polizei ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Stativ sichergestellt

Wie von hier berichtet wurde am Morgen des 14.10.19 ein 47-Jähriger von der Polizei festgenommen, da der dringende Verdacht besteht, dass gemeinsam mit zwei weiteren Tätern in ein Lager in der Zollstraße eingebrochen ist. Bei dem Tatverdächtigen stellte die Polizei u.a. ein in einer Tragetasche befindliches Stativ sicher, welches der 47-Jährige höchstwahrscheinlich gestohlen hat. Bislang ist nicht bekannt, wo dieses Stativ weggekommen ist. Der rechtmäßige Eigentümer des Stativs oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Stativs geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Vögelsen - Teile von Pkw abgebaut und entwendet

Zwischen dem 19.10.19, 18.00 Uhr, und dem 21.10.19, 06.00 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Mazda, der in der Straße Am Deichfeld abgestellt war, die Abdeckungen der Außenspiegel ab und entwendeten diese. Es entstand ein Schaden von geschätzten 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Scheiben beschädigt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 18.10.19, 19.00 Uhr, und dem 20.10.19, 14.00 Uhr, zwei Fensterscheiben eines Gebäudes in der Goseburgstraße versucht einzuschlagen. In dem Gebäude befindet sich eine Theaterwerkstatt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Am 21.10.19, gegen 11.30 Uhr, haben unbekannte Täter an einem hölzernen Buswartehäuschen in der Straße Zum Kirchplatz in Radegast gekokelt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüneburg - Bauarbeiter angefahren

Am 21.10.19, gegen 10.00 Uhr, bog eine 71-jährige VW-Fahrerin von der Straße Am Graalwall nach links in die Bastionsstraße ab. Hierbei übersah sie einen 41 Jahre alten Bauarbeiter, der gerade dabei war eine Straßenmarkierung auf der Fahrbahn zu ziehen. Der Pkw traf den 41-Jährigen an den Beinen, sodass er auf die Motorhaube des VW fiel und sich hierbei leicht verletzte. An dem Pkw entstand zudem Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Radfahrer prallt gegen Pkw

Am 21.10.19, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 34-Jährige mit ihrem VW Caddy die Straße Hasenburger Berg und wollte nach links in die Soltauer Straße einbiegen. Die 34-Jährige hielt mit ihrem Pkw an um zu warten, als von links ein 38 Jahre alter Fahrradfahrer angefahren kam und gegen den Pkw prallte. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der 38-Jährige, der höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, versuchte vom Unfallort zu flüchten. Er wurde jedoch von Zeugen verfolgt und konnte dank deren Eingreifen von den eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden.

Barendorf - Hund an Leine überfahren - Senior mit Pkw VW Passat fährt weiter - Polizei ermittelt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 17.10.19 im Bereich der Kreisstraße 40 - Einmündung Kreisstraße 28. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein älterer Fahrer eines Pkw VW Passat gegen 18:40 Uhr im Bereich der dortigen Fußgängerfurt den Hund einer 50 Jahre alten Fußgängerin überfahren. Die Frau hatte ihren Dackel an der Leine, der ihr über die Fußgängerfurt folgte, als plötzlich der VW-Fahrer in Richtung Vastorf einbogen und den Hund erfasste. Der Fahrer hielt kurz an, sprach mit der Frau, fuhr jedoch weiter. Der Dackel verstarb an der Unfallstelle. Die 50-Jährige wandte sich noch am 17.10.19 an die Polizei, die Ermittlungen bzgl. des Fahrzeugführers des Pkws aufnahm.

Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einem Pkw VW Passat, Kombi, älteres Modell, grün oder dunkelblau mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen aus Uelzen und den Endziffern 80. Am Steuer befand sich ein älterer Mann (ca. 70 bis 80 Jahre alt) mit Vollbart.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, entgegen.

Amt Neuhaus - Tripkau - mit nichtzugelassenem Quad unterwegs

Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 30 Jahre alten Fahrer eines Quads. Der junge Mann aus der Region war in den Nachmittagsstunden des 21.10.19 in der Laaver Straße mit einem nichtzugelassenen und nicht versicherten Quad unterwegs.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Mehlfien - Ladeklappe schwenkte aus - Gegenverkehr wich in Seitenraum aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts öffnete sich in den Nachmittagsstunden des 21.10.19 während der Fahrt auf der Kreisstraße 8 die Ladeklappe eines Sattelaufliegers. Dabei schwenkte die Klappe des Lkw MAN zwischen Sallahn und Mützingen aus, so dass ein entgegenkommender 44 Jahre alter Fahrer eines Transporters VW Crafter gegen 15:15 Uhr in den Grünstreifen in einen Seitengrasen ausweichen musste. Der Crafter kollidierte mit der Böschung, so dass ein Sachschaden von gut 30.000 Euro entstand. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Schnega - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.10.19 auf der Bundesstraße 71. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs; darunter auch ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer, der mit 82 bei erlaubten 60 km/h gemessen wurde.

Uelzen

Oetzen - Lkw verliert Bauschutt auf einer Länge von gut 100 Metern - mehrere entgegenkommende Fahrzeuge leicht beschädigt

Aufgrund einer nichtgeschlossenen Containerluke verlor ein Lkw mit Anhänger in den Mittagsstunden des 21.10.19 auf der Landesstraße 254 zwischen Bevensen und Oetzen auf einer Länge von mehr als 100 Metern Bauschutt. Zwei entgegenkommende Pkw der Marken VW und Nissan fuhren gegen 13:15 Uhr über diesen Schutt, so dass Sachschaden an den Pkw in Höhe von gut 4500 Euro entstand. Warum sich die Luke des mit Bauschutt beladenen Containers öffnete, steht aktuell nicht fest. Der 47 Jahre alte Fahrer des Lkw Daimler kümmerte sich um die Beseitigung des Bauschutts von der Fahrbahn.

