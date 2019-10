POL-LG: ++ Traktor-Demo am 22. Oktober: mit Verkehrsbehinderungen in der Region ist zu rechnen ++ Aktionen in allen drei Landkreisen sowie Kreisstädten ++ Polizei mahnt trotz der zu erwartenden ...

Polizeiinspektion Lüneburg

++ Traktor-Demo am 22. Oktober: mit Verkehrsbehinderungen in der Region ist zu rechnen ++ Aktionen in allen drei Landkreisen sowie Kreisstädten ++ Polizei mahnt trotz der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen zu umsichtigen Verhalten! ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Aufgrund bundesweiter Demonstrationen von Landwirten unter dem Motto "Land schafft Verbindung", auch in der Region Nord-Ost-Niedersachsen ist am Dienstag, 22. Oktober 2019, mit Verkehrsbehinderungen insbesondere in den Stadtgebieten von Lüneburg, Uelzen, Lüchow und Dannenberg zu rechnen.

In Lüneburg haben die Veranstalter zu einer mobilen Demonstration aufgerufen, zu der etwa 200 Traktoren erwartet werden. Der Demonstrationszug wird sich ab 11 Uhr von Bardowick aus in Richtung Lüneburg in Bewegung setzen und den Innenstadtbereich über den Stadtring einmal vollständig umrunden. Die Fahrtgeschwindigkeit richtet sich nach Angaben der Veranstalter nach der des langsamsten Gefährts: voraussichtlich also 15 bis 20 Kilometer pro Stunde.

Die Route des Trosses führt, von Bardowick aus beginnend, entlang der Hamburger Straße stadteinwärts, über Vor dem Bardowicker Tore - Hindenburgstraße - Am Springintgut - Neuetorstraße - Schnellenberger Weg - Am Grasweg - Sültenweg - Am Bargenturm - Vor der Sülze - Am Lambertiplatz - Sülztorstraße - Lindenstraße - Stresemannstraße - Willy-Brandt-Straße - Schießgrabenstraße - Am Schifferwall - Reichenbachstraße und zurück in Richtung Bardowick über Vor dem Bardowicker Tore/Hamburger Straße.

Der Demonstrationszug wird von der Polizei als geschlossener Verband über den Stadtring geführt. Mit Behinderungen und eventuellen Rückstaus ist daher aufgrund der Länge und Geschwindigkeit des Demonstrationszuges bis in die Nachmittagsstunden hinein zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, in dieser Zeit möglichst das Innenstadtgebiet zu meiden.

Im Bereich Uelzen werden sich vermutlich weit mehr als 200 Landwirte mit Traktoren ab den Morgenstunden an einer "Sternfahrt" nach Uelzen beteiligen. Auf den Anfahrtsstrecken sowie im Stadtgebiet ist mit Behinderungen zu rechnen. Für die Nachmittagsstunden ist eine Abschlusskundgebung mit symbolisch fünf Traktoren auf dem Herzogenplatz geplant.

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird es nach jetzigem Stand in den Vormittagsstunden zwei zuerst getrennte Aktion von Landwirten in den Städten Dannenberg und Lüchow geben. Nach Abschluss sollen Traktoren aus Dannenberg auch in Richtung Lüchow verlegen, um sich dort zu einer Abschlussveranstaltung gegen 12:00 Uhr auf einem Feld "vor Lüchows Toren" zu vereinigen.

Anlass der bundesweiten Proteste sind unter anderem das Agrarpaket der Bundesregierung sowie die geplante Verschärfung der Düngemittelverordnung, die die Landwirte als zu hohe Belastung kritisieren.

"Die Polizei in der Region mahnt die Versammlungsteilnehmer sowie alle anderen Verkehrsteilnehmer trotz der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen zu umsichtigen Verhalten!" ... wie immer gilt der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.

