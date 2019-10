Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Radfahrer nach Verkehrsunfällen verletzt ++ Ehefrau geschlagen - 11 Tage weggewiesen ++ Pkw zerkratzt ++

Lüneburg

Lüneburg - 25-Jährige von Unbekanntem belästigt - Polizei fahndet mit Phantombild

Wie von hier berichtet ist am Freitag, 11.10.19, gegen 03.00 Uhr, eine 25-Jährige von einem bislang unbekannten Täter in der Planckstraße verfolgt worden. Der Täter hatte zunächst versucht die Frau festzuhalten und seine Hand über ihren Mund gelegt. Die Frau hatte sich jedoch aus dem Griff befreien und den Unbekannten in ein Gespräch verwickeln können. Während des Gesprächs hatte der Täter seine Hose geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Er war erst geflüchtet, als die 25-Jährige mit der Polizei drohte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 160 cm groß, - ca. 30 Jahre alt, - von stämmiger Statur, - kurze, dunkle Haare, - drei-Tage-Bart, - sprach gebrochen Deutsch, - trug eine Brille mit schmalen Gläsern, - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Mittlerweile wurde durch einen Zeichner eine Phantomzeichnung erstellt. Diese soll den Typus des Täters gut wiedergeben.

++ Die Zeichnung kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ehefrau geschlagen - 11 Tage weggewiesen

Ein 32 Jahre alter Mann, der im dringenden Verdacht steht seine 36-jährige Ehefrau geschubst, geschlagen und an den Haaren gezogen zu haben, wurde am späten Abend des 17.10.19 aus der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Kaltenmoor verwiesen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Lüneburg - Ladendiebe festgenommen

Zwei Ladendiebe im Alter von 25 und 26 Jahren wurden am Spätnachmittag des 17.10.19 von der Polizei vorläufig festgenommen, nachdem sie in einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße beim Diebstahl von zwei Jeanshosen im Wert von insgesamt 130 Euro erwischt worden waren. In einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße hatten die Täter Ware von ca. 40 Euro eingesteckt. Die aus der Ukraine stammenden Tatverdächtigen, die derzeit im Landkreis Ludwigslust wohnen, wurden mit dem Ziel der Hauptverhandlungshaft vorläufig festgenommen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter am 16.10.19, zwischen 08.50 und 09.50 Uhr, verursacht indem sie einen Pkw Davia zerkratzt haben. Der Pkw stand im Tatzeitraum in dem Parkhaus in der Straße Bei der Ratsmühle. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - nach Unfall geflüchtet

Am 17.10.19, in der Zeit von ca. 17.00 bis 17.30 Uhr, stand ein Pkw Daimler B-Klasse im Develangring auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. In diesem Zeitraum ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Daimler gestoßen und hat Sachschaden von ca. 2.000 Euro verursacht. Der/die Unbekannte fuhr nach dem Unfall davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben den Lack eines Pkw Nissan und eines Mercedes zerkratzt, die am 16.10.19, in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr, in der Paracelsusstraße abgestellt war. Es entstanden Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Uelzen - Radfahrer nach Verkehrsunfällen verletzt

Am 18.10.19, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Damenrad Hercules hinter dem Skoda eines 35-Jährigen den Bohldamm in Richtung Von-Estorf-Straße. An der Bahnunterführung musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die Fahrradfahrerin offenbar zu spät. Sie versuchte dem Pkw auszuweichen, kam ins Schlingern und stieß in Folge mit dem Heck des Fahrrades gegen den Lkw eines 53-Jährigen, der in entgegengesetzte Richtung fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum. Weiterhin entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Freitag, gegen 09.30 Uhr, befuhr 80-Jähriger mit seinem VW die Bahnhofsstraße und wollte nach links in die St.-Viti-Straße einbiegen. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Der VW-Fahrer übersah den Pedelec-Fahrer zunächst, bremste im letzten Moment jedoch noch ab. Auch der 51-Jährige bremste und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Er kam jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand zudem Sachschaden.

