Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch im Gewerbegebiet in Hollage

Wallenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in der Hansastraße in einen Gewerbebetrieb eingebrochen und Werkzeug entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen Zugang zum Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Entwendet wurden drei Koffer mit Bohrhammern. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden durch die Wallenhorster Polizei unter 05407/81790 entgegengenommen.

