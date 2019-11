POL-RZ: Motorrad ging in Flammen auf - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

11. November 2019 | Kreis Stormarn - 11.11.2019 Glinde Am 11.11.2019, gegen 00:50 Uhr, brannte in der Mühlenstraße in Glinde, in einem Carport, ein Motorrad.

Anwohner meldeten über Notruf, dass ein Motorrad in einem Carport brennen würde. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand des Motorrades Suzuki bereits gelöscht. Der danebenstehende Pkw und das Carport wurden nicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu dem Fahrzeugbrand machen? Wem sind im Bereich der Mühlenstraße und der näheren Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0.

