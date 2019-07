Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Gebäudebrand Am Freitagabend wurde starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Martin-Kraus-Straße gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle und letztendlich gelöscht werden. Das Mehrfamilienhaus musste komplett geräumt werden. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandherd lag im Küchenbereich. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe mindestens im fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur ersten Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt, Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Das Polizeirevier Buchen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell