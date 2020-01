Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Hilter und erfasste einen 48 Jahre alten Mann, als dieser einen Fußgängerüberweg überquerte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

