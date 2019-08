Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Leichtverletzter bei Auffahrunfall.

Lippe (ots)

In der Waldstraße fuhr am Mittwochnachmittag ein 19-Jähriger mit seinem Ford in Richtung Augustdorf, als er übersah, dass der Verkehr vor ihm stockte. Der Mann aus Gütersloh konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem ihm vorausfahrenden Opel auf. Der 34-jährige Fahrer des Opel wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

