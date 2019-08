Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Jerxen-Orbke. Feuer in Filteranlage.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Filteranlage einer Firma in der Ohmstraße in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurden fünf Personen leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor Gebäudeschaden entstand.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell