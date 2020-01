Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein, Rottenacker - Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Zwei betrunkene Fahrer zog die Polizei am Donnerstag und Freitag in Blaustein und Rottenacker aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Donnerstag stoppte die Polizei gegen 16.30 Uhr in der Ulmer Straße in Blaustein einen Autofahrer. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der 53-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Einen Führerschein hatte der Mercedes-Fahrer auch nicht.

Am frühen Freitag stoppte die Polizei in Rottenacker einen Skoda-Fahrer. Der hatte deutlich zu viel Alkohol intus. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Beide Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben und sehen jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

