Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrzeug mit Blaulicht gestoppt

Mehrere Fahrzeuge zog die Polizei am Samstag im Kreis Göppingen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Was die Polizei ankündigte hat sie auch getan: Sie kontrollierte den Verkehr in der Region und hatte dabei ein besonderes Auge auf Motorradfahrer. Schwerpunkt der Kontrollen am Samstag war im Kreis Göppingen zwischen Schlierbach und Albershausen, bei Wäschenbeuren, zwischen Hohenstaufen und Lenglingen sowie zwischen Winzingen und Wißgoldingen. Die Polizisten überprüften auch die Geschwindigkeit der Fahrzeug entlang der Straßen. Allein zehn der knapp 140 kontrollierten Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, darunter sechs Motorradfahrer. Zwei davon waren fast 50 km/h schneller als die erlaubten 100 Sachen bei Schlierbach. Die Fahrer müssen mit einem Fahrverbot, Bußgeldern und Punkten rechnen. Drei Autos zog die Polizei aus dem Verkehr, weil sie absolut nicht in Ordnung waren. Am VW eines 21-Jährigen waren Fahrwerk, Bremsen und Rahmen nicht in okay. Diesem Wagen wurden gleich an der Kontrollstelle die Kennzeichen abmontiert. Ein BMW war zu laut, weil der falsche Auspuff eingebaut war. Am VW eines 25-Jährigen fehlten Teile der Beleuchtung, Fahrwerk und Federung waren ebenfalls nicht in Ordnung. An drei Motorrädern war ebenfalls zu viel mangelhaft. Darunter war eine Kawasaki, an der der 59-Jährige Fahrer unerlaubt ein Blaulicht montiert hatte. Dafür waren Brems- und Kupplungshebel, Fußrasten und Rückleuchten nicht zugelassen. Den Blinker hatte der Mann mit grüner Farbe angestrichen. An weiteren Motorrädern waren die Reifen nicht in Ordnung, falsche Rückspiegel montiert, kein Kettenschutz vorhanden oder der Schalldämpfer entfernt worden. Insgesamt musste die Polizei 24 Anzeigen fertigen, davon 17 gegen Motorradfahrer.

192 Unfälle mit motorisierten Zweirädern verzeichnet die Verkehrsstatistik im Jahr 2018 für den Landkreis Göppingen. Etwa die Hälfte der Unfälle haben die Zweiradfahrer selbst verursacht. Deshalb kontrolliert die Polizei nicht nur, sie informiert die Motorradfahrer auch an den Kontrollstellen über die besonderen Gefahren, die ihnen drohen. Etwa durch ihre schmale Silhouette, die gerne übersehen wird. Sind die Biker dann auch noch zu schnell unterwegs, steigt die Gefahr stark an. Die Polizei will Biker und andere Fahrer überzeugen, mehr aufeinander zu achten. Und auf die Verkehrsregeln. Das sorgt für Sicherheit. Damit alle sicher ankommen.

