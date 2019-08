Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrer verliert Bewusstsein

Ein medizinischer Notfall sorgte am Dienstagmorgen in Ulm für Sachschaden an geparkten Autos.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der 62-Jährige gegen 6 Uhr in der Parlerstraße unterwegs. Dort habe der Mann wegen eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über seinen Audi verloren. Das Auto stoppte erst nach etwa 100 Metern und rammte zuvor elf geparkte Fahrzeuge. Ersthelfer schlugen ein Fenster ein, um den Audi zu entriegeln und dem Fahrer helfen zu können. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden an den geparkten Autos schätzt sie auf 15.000 Euro.

++++1618457

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell