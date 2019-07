Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Pöbeleien im Schwimmbad - Zeugen gesucht

Zwei Jugendliche gerieten am Samstagmittag im Adelsheimer Freibad in Streit. Die Mutter eines 13-jährigen Beteiligten schlichtete den Konflikt. Wenig einsichtig war der Kontrahent des Jungen. Er rief einen älteren Freund herbei. Der 16-Jährige kam dann zum Liegeplatz der Familie des 13-Jährigen und beleidigte die Erwachsenen aufs Übelste. Eine Reaktion folgte schnell. Der Bademeister verwies den 16-Jährigen und den am ursprünglichen Streit beteiligten Jugendlichen des Bades. Nun werden Zeugen gesucht, die das Verhalten des 16-Jährigen und den Hergang der Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise gehen an den Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770.

Elztal: Audi überschlägt sich - drei Verletzte

Schwere Verletzungen zogen sich die Insassen eines Audis bei einem Unfall am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der B 27 in der Nähe von Rittersbach zu. Der 67-jährige Fahrer des Fahrzeugs war am Ortseingang von Mosbach kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Das Auto wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und überschlug sich, wonach es auf dem Dach zum Liegen kam. Eine mitfahrende 73-jährige Frau wurde schwer, eine weitere 56-jährige Mitfahrerin sowie der Fahrer des Audis wurden leicht verletzt. Die Verletzten konnte das Unfallfahrzeug mithilfe eines Ersthelfers verlassen. Anschließend wurden sie mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. An dem Audi entstand Totalschaden, die Mauer sowie die Fahrbahn wurden ebenfalls beschädigt. Während der Unfallaufnahme und der späteren Bergung des Autos durch den Abschleppdienst war die Bundesstraße zwischen Auerbach und Rittersbach für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell