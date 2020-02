Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht - am Straßenrand geparkter Alfa Romeo beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein am Straßenrand in der Bauvereinstraße in Laufenburg abgestellter Alfa Romeo wurde von einem Unbekannten beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der Alfa von einem Fahrzeug touchiert. Der Verursacher flüchtete unerkannt und hinterließ einen Blechschaden von rund 2500 Euro. Der Alfa war dort von Montagmittag, 03.02.2020, bis Dienstagmittag, 04.02.2020, geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

