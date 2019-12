Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Vorfahrtsverletzung - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Alle Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 18.12.2019, auf der L 165a bei Lottstetten-Nack verletzt. Die drei Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Gegen 15:30 Uhr hatte ein 34 Jahre alter Transporter-Fahrer die Absicht, von der Nackermühle kommend auf die bevorrechtigte Landestraße einzufahren. Dabei kollidierte der VW-Transporter mit einen in Richtung Nack fahrenden Skoda einer 37-jährigen. Dabei erlitten die beiden Fahrer und ein im Skoda befindliches 8-jähriges Mädchen leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 13000 Euro.

