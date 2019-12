Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Kollmarsreute: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgänger an der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2019, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin in Kollmarsreute an der Hauptstraße. Der bislang unbekannte Radfahrer befuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad den Gehweg entlang der Hauptstraße in Kollmarsreute und kollidierte hierbei mit einer Fußgängerin. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine männliche Person, im Alter zwischen 40 und 45 Jahren, mit einem älteren Herrenfahrrad handeln. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Schildmütze getragen haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

LB

