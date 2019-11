Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Montag (11.11.), um 07.00 Uhr, hat ein Autofahrer seinen silberfarbenen Ford C-Max an der Hovesaatstraße, Höhe Haus Nummer 6, zum Parken abgestellt. Als er um 17.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte hinten rechts an der Stoßstange einen Unfallschaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

