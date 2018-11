POL-BI: Die Polizei Bielefeld fahndet nach einem Betrüger

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Bethel und Mitte - Am Dienstag, den 29.05.2018, entwendete ein Unbekannter eine Geldkarte aus dem Spind einer medizinischen Einrichtung im Grenzweg und veranlasste Zahlungsaufträge in vierstelliger Summe.

Am Vormittag des 29.05.2018 brach ein Unbekannter den Spind eines 45-jährigen Bielefelders in der medizinischen Einrichtung auf und stahl mehrere Wertsachen sowie eine Debitkarte. Bereits am selben Tag verfügte der unbekannte Täter über die Karte und hob eine hohe Summe in bar an einem Geldautomaten ab. Ebenfalls an diesem Tag setzte er die Karte in der Bahnhofstraße ein und bezahlte damit hochwertige Elektronikartikel in einem Warenladen sowie Tabakwaren und Computerspiele in Geschäften eines Einkaufszentrums. Wer kennt diesen Mann? Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Hinweise zum Täter unter der 0521-5450.

