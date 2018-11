POL-BI: Trio raubt Fußgänger aus

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Brake-

Am Sonntag, den 18.11.2018, raubten Täter einem Bielefelder auf der Braker Straße, nahe der Arnikastraße, Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr ging ein angetrunkener 29-jähriger Bielefelder auf dem Gehweg der Braker Straße in Richtung Herforder Straße. Nachdem er die Arnikastraße passierte hatte, traten drei junge Männer an ihn heran und umringten ihn. Einer schlug den Bielefelder gegen den Kopf, so dass er zu Boden ging. Die Täter zogen dem Opfer das Portemonnaie aus der Hose und nahmen daraus den 10-Euro Schein. Den Männern gelang anschließend mit der Beute unerkannt die Flucht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Kriminalkommissariat 14, Telefon 0521/ 545-0, zu wenden.

