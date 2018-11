POL-BI: Streit gipfelt in Schlägerei

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Brackwede-

Am Samstag, den 17.11.2018, schlugen und traten mehreren Personen an der Hauptstraße auf ein Bielefelder ein. Polizisten nahmen einen Täter fest.

Ein 38-jähriger Bielefelder geriet gegen 00:15 Uhr im Bereich des Treppenplatzes mit mehreren Personen in Streit. Nach ersten Erkenntnissen versprühte der 38-Jährige im Verlauf des Streites Pfefferspray und lief in die Straße Grieses Hof davon. Die Personengruppe verfolgte ihn und warf kleine Steine nach dem Flüchtenden. Ein Täter riss ihn zu Boden und schlug auf den am Boden liegenden ein. Ein Anderer trat auf das Opfer ein.

Als Fahrgäste aus einem haltenden Taxi ausstiegen, flüchteten die Angreifer. Während sich die Fahrgäste um den am Boden liegenden kümmerten, benachrichtigten Anwohner die Polizei.

Als die Polizisten sich dem Treppenplatz näherten, sahen sie zwei Personen, die sich aus einer größere Gruppe Jugendlicher lösten und in Richtung Kirchweg/ Drostalstraße davonliefen. Die Beamten gaben die Fluchtrichtung an die Fahndungskräfte durch. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Als Polizisten die Flüchtenden in der Drostalstraße sahen, nahmen sie zu Fuß die Verfolgung auf. Einen 18-jährigen Bielefelder holten sie ein und nahmen ihn fest. Seinem Begleiter gelang die Flucht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige die Polizeiwache verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

