POL-BI: Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag, den 16.11.2018, erlitt ein Schwalbe-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Sender Straße leichte Verletzungen.

Eine 58-jährige Skoda-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr gegen 13:35 Uhr die Sender Straße von der Heideblümchenstraße kommend in Richtung Sennestadt. An der Einmündung zur Sankt-Heinrich-Straße bog sie nach links in die Straße ein. Dabei übersah sie den auf der Sender Straße entgegenkommenden 19-jährigen Schwalbe-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock. Bei dem Zusammenstoß stürzt der 19-Jährige auf die Fahrbahn und erleidet dabei leichte Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten ihn am Unfallort. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf eine Höhe von 7000 Euro.

