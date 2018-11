POL-BI: Flucht endet in Restaurantküche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zum Sonntag, den 18.11.2018, zeigten sich ein Schläger auf dem Boulevard und ein Randalierer am Niederwall Polizisten gegenüber uneinsichtig.

Am frühen Morgen, gegen 03:30 Uhr, schlugen sich zwei Männer auf dem Boulevard. Zwei hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es, die beiden eng umschlungenen Kontrahenten voneinander zu trennen. Jedoch leistete einer der beiden, ein 37-jähriger Bielefelder, erheblichen Widerstand und musste von einem Polizisten am Boden fixiert werden. Währenddessen nährte sich eine bisher unbeteiligte Gruppe von acht Personen und zerrte den Beamten von dem Schläger herunter. Der alkoholisierte Bielefelder konnte sich im Schutz dieser Gruppe in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgungsjagd auf und fanden den Täter in der Küche des Restaurants, wo er sich hinter einer Gerätezeile versteckt hatte. Gegen den 37-Jährigen ist eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gestellt. Wenige Stunden zuvor hatte ein Randalierer auf dem Niederwall auf sich aufmerksam gemacht. Ein Kellner rief die Polizei, nachdem der alkoholisierte, 30-jährige Gütersloher in einem Restaurant randaliert und seine Rechnung nicht bezahlt hatte. Polizeibeamte trafen den Mann am Rathaus an. Während der Feststellung der Personalien widersetzte er sich den Beamten, indem er sie bedrängte und versuchte sie wegzudrücken. Nachdem er im Gewahrsam des Polizeipräsidiums Bielefeld angekommen war, schlug der Gütersloher wild um sich und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Gegen den Mann wurde ebenfalls Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell