POL-BI: Diebe stehlen Werkzeug aus drei Firmentransportern nahe der Detmolder Straße

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst und Ubbedissen - Diebe wurden am Freitag, den 16.11.2018, in drei Firmentransportern fündig und stahlen wertvolles Werkzeug an der Wappenstraße, der Straße Löllmannshof und der Fuchsstraße.

Am Abend des 16.11.2018, gegen 20:15 Uhr, brachen Unbekannte einen Handwerker Bulli in der Wappenstraße, an der Kreuzung zum Lipper Hellweg, auf und entwendeten mehrere Werkzeuge, sowie Maschinen der Marke Hilti. Ein Täter flüchtete darauf in Richtung Am Alten Dreisch und ein zweiter entlang der Wappenstraße. Eine Zeugin beschreibt das Duo als südländisch und ungefähr 1,75 m groß. Einer trug einen dunkelgrauen Parker und der andere eine Cappy.

Unweit entfernt, in der Straße Löllmannshof, gelang es vermutlich demselben Duo zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr einen weiteren Firmentransporter aufzubrechen und Werkzeug zu stehlen.

In der Fuchsstraße entwendeten Unbekannte zwischen dem 16.11.2019, 14:00 Uhr und dem 17.11.2018, 10:30 Uhr Werkzeuge aus einem Kleintransporter. Es handelt sich hierbei um zwei Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber und einer Stichsäge der Marke Makita sowie ein Lasermessgerät der Marke Hilti.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

