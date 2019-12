Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schwelbrand in Lackiererei - ein Mitarbeiter muss zur Untersuchung ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Nach einem Schwelbrand in einer Lackiererei in Bad Säckingen am Mittwoch, 18.12.2019, klagten drei Mitarbeiter über Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen. Ein 16 Jahre alter Mitarbeiter wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 12:20 Uhr wurde die Rauchentwicklung aus der Trockenkabine bemerkt. Schnell brachten die Mitarbeiter den darinstehenden frisch lackierten Pkw nach draußen. Dabei erlitten diese die Beschwerden. Der Schwelbrand in der Decke der Anlage wurde von der angerückten Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden ist gering, das Gebäude wurde überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand dürfte eine technische Ursache gehabt haben.

