Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Lkw verliert Getränkekisten auf der A98 - enormer Rückstau

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 17.12.2019, hat ein Lkw mehrere Getränkekisten auf der A 98 bei Rheinfelden verloren und für einen enormen Rückstau gesorgt. Gegen 17:30 Uhr hatten sich in einer leichten Linkskurve sieben Leergutkisten vom Anhänger selbstständig gemacht und waren auf die Autobahn gefallen. Ein dahinterfahrender Ford einer 56 Jahren alten Frau wurde getroffen und leicht beschädigt. Das dadurch verursachte Splitterfeld breitete sich auf Länge von ca. 250 Meter aus. Durch das hohe Verkehrsaufkommen kam es in Richtung Schweizer Grenze zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnmeisterei benötigte mehr als zwei Stunden, bis die Straße wieder komplett frei war. Der 72 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr zunächst weiter und hielt erst auf einem Parkplatz in der nächsten Ausfahrt.

