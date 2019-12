POL-FR: Weil am Rhein: Mann greift Frau an - Zeugen mischen sich ein

Polizeipräsidium Freiburg

Am Montagmittag, 16.12.2019, hat ein Mann in Weil am Rhein auf offener Straße eine Frau angegriffen. Er ließ erst von ihr ab, als sich Passanten einmischten. Mehrere Anrufer meldeten gegen 14:15 Uhr den Vorfall über den Notruf. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß vor Eintreffen der Polizei. Nach Angaben der angegriffenen 29 Jahre alten Frau hatte sie sich mit ihrem ehemaligen Lebenspartner auf einem Parkplatz zur Aussprache getroffen. Währenddessen soll der Mann versucht haben, die Frau wegzuzerren und schlug sie. Als die Frau am Boden war, schlug und trat er weiter auf sie ein und ließ erst von ihr ab, als sich mehrere Zeugen zwischen die beiden stellten. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Frau. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 21 Jahren alten Tatverdächtigen eingeleitet.

