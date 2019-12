Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 18.12.2019, sind Unbekannte in eine Schule in Lörrach eingedrungen. Mit vorgefundenem Werkzeug brachen die Täter die Türe zum Sekretariat auf und durchwühlten dort sämtliche Behältnisse. Ein kleiner Tresor wurde komplett mitgenommen. Neben schulinternen Unterlagen war ein niedriger Bargeldbetrag darin. Wer gestern Nacht Verdächtiges in der Hauptstraße wahrgenommen hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell