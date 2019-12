Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fünf Fahrzeuge beschädigt und weitergefahren

Freiburg (ots)

Mit seinem Mazda befuhr am Dienstag, 17.12.2019, gegen 15.50 Uhr, ein 80 Jahre alter Mann die Schlattholzstraße und bog nach links in die Fahrnauer Straße ein. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie dieser dabei mit seinem Mazda an zwei am Straßenrand geparkten Pkws entlangschrammte, sodass größerer Sachschaden entstand. Der Mazda-Fahrer fuhr weiter in Richtung Roggenbachstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vermutlich verursachte der gleiche Fahrer kurz zuvor bereits Schäden an zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Der 80-jährige konnte festgestellt werden. Er verursachte Sachschaden an seinem Auto sowie an den anderen fünf Fahrzeugen von mehreren Tausend Euros.

