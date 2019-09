Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Berufsschule

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum Sonnabend, 07.09.2019, brachen unbekannte Täter in die Berufsschule BBS II am Wiekhorner Heuweg in Delmenhorst ein und entwendeten daraus ein Wertgelass. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Gesamtschaden von 5000 Euro.

