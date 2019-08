Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Westensee/ Kreis RD-Eck: Feuer

Westensee (ots)

Bei einem Feuer in Westensee (Ortsteil Brux, Bergstraße) ist eine landwirtschaftlich genutzte Halle vollkommen ausgebrannt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gestern (13.08.2019) um 19:24 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei brannte die Halle, die mit Heu und Stroh gefüllt war, bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten wurden von den freiwilligen Feuerwehren aus Brux, Westensee, Wrohe, Felde, Bredenbek, Krummwisch und Nortorf durchgeführt.

Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Nachdem weite Teile des Gebäudes bereits eingestürzt waren, wurde am Morgen die Vorderfront eingerissen, um an Glutnester zu gelangen. Das Brandgut wird von der Feuerwehr aus der Halle auf eine Koppel gefahren und dort auseinandergebracht und abgelöscht.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude, u.a. einen Kuhstall, verhindern. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird nach vorläufigen Erkenntnissen auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

