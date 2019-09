Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am 01.09.2019, um 18:20 Uhr, wurde durch die RLSt MSE ein Brand einer Wohnung des Mehrfamilienhauses Pablo-Neruda-Ring 61 in 17235 Neustrelitz gemeldet. Nach der Meldung sollte sich in der betroffenen Wohnung noch eine Person aufhalten. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften vor Ort brannte die Wohnung im 1. Obergeschoss (2. Etage des Hauses) dem ersten Eindruck nach in voller Ausdehnung, wobei die Brandursache unklar ist. Im Rahmen des Löscheinsatzes wurde in der benannten Wohnung eine leblose männliche Person aufgefunden, die aufgrund der Brandwirkung nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Aussagen, ob es sich dabei um die Person des Wohnungsinhabers handelt, konnten nicht getroffen werden. Näheren Aufschluss soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung in der kommenden Woche ergeben. Im Zusammenwirken von 4 Polizeibeamten des PHR Neustrelitz, 39 Kameraden der der FFw Neustrelitz und 19 Kameraden des Sanitätszuges erfolgte die Evakuierung der Bewohner der Wohnaufgänge 59, 61 und 63 im Pablo-Neruda-Ring in Neustrelitz. 9 Personen und ein Hund wurden durch die Feuerwehr mit Rettungshaube evakuiert. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchintoxikation in das Krankenhaus Neustrelitz zur vorsorglichen Untersuchung verbracht, wo vier von ihnen stationär aufgenommen wurden. 30 Personen der angrenzenden Wohnaufgänge zum Brandort konnten eigenständig ihre Wohnungen verlassen, die sie mit Abschluss der Löscharbeiten wieder aufsuchen konnten. Die 10 Wohneinheiten des betroffenen Hausaufganges sind aktuell nicht bewohnbar. Die betreffenden Mieter des brandgeschädigten Wohnaufganges konnten zwischenzeitlich unter Vermittlung ihres Vermieters eine Ausweichunterkunft beziehen bzw. kamen bei Verwandten unter. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Brandort und Leichnam wurden beschlagnahmt. Weiteren Aufschluss zur Brandursache soll der Einsatz eines Brandursachenermittlers am Montag erbringen. Angaben zum entstandenen Sachschaden können aktuell nicht getroffen werden. Der Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

